Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannte Diebe bestehlen 89-Jährige in Kapellen

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Samstag (27.Juni 2026) kam es in Geldern-Kapellen an der Dammerstraße zu einem Diebstahl im Haus einer älteren Dame. Ein bisher unbekannter Mann klingelte gegen 12:20 Uhr bei der 89-Jährigen. Als diese die Hauseingangstür öffnete, betrat der Mann das Haus und ging in das Wohnzimmer. Dort forderte er die Frau auf, etwas auf ein Blatt Papier zu schreiben. Als sie dies ablehnte, verließ der Mann das Haus. Die Frau bemerkte kurze Zeit später, dass sich ein weiterer Mann im 1. Obergeschoß im Schlafzimmer aufhielt. Sie verließ daraufhin selbst das Haus und ging zu einer Nachbarin, welche die Polizei informierte. Es konnte dann festgestellt werden, dass im Haus in mehreren Zimmer Schubladen und Schränke geöffnet und durchsucht worden waren. Nach derzeitigem Stand wurde eine EC-Karte entwendet. Die beiden Männer können nur als männlich und korpulent beschrieben werden. Die Kriminalpolizei in Geldern sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des Tatortes in Geldern-Kapellen geben können. Hinweise erbeten unter Telefon 02831 1250. (sp)

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