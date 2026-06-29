Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw im Bereich des Radkastens beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Geldern (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2026) kam es zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein abgestellter grauer VW T-Roc im Bereich des hinteren Radkastens auf der Fahrerseite beschädigt. Laut dem 68-jährigen Halter des Fahrzeugs können die Beschädigungen sowohl im Bereich eines Parkplatzes vor einem Supermarkt als auch im Parkhaus (hinter dem Ladenlokal eines Non-food-Discounter) am Südwall in Geldern entstanden sein. Die oder der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

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