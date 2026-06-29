Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Alleinunfall mit Fahrrad: 72-jährige Frau verletzt sich schwer

Straelen-Herongen (ots)

Am Sonntag (28. Juni 2026) kam es gegen 11:20 Uhr an der Bergstraße in Straelen zu einem Alleinunfall. Eine 72-jährige Frau aus Straelen befuhr mit einem Fahrrad die Bergstraße in Fahrtrichtung Niederdorfer Straße. Dabei stürzte die Frau, die keinen Fahrradhelm getragen hatte, aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich schwere Verletzungen zu. (pp)

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