PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Alleinunfall mit Fahrrad: 72-jährige Frau verletzt sich schwer

Straelen-Herongen (ots)

Am Sonntag (28. Juni 2026) kam es gegen 11:20 Uhr an der Bergstraße in Straelen zu einem Alleinunfall. Eine 72-jährige Frau aus Straelen befuhr mit einem Fahrrad die Bergstraße in Fahrtrichtung Niederdorfer Straße. Dabei stürzte die Frau, die keinen Fahrradhelm getragen hatte, aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich schwere Verletzungen zu. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 10:28

    POL-KLE: Geldern - Kollision im Einmündungsbereich: 57-jähriger Verkehrsteilnehmer schwerverletzt

    Geldern (ots) - Am Freitag (26. Juni 2026) kam es gegen 17:30 Uhr im Einmündungsbereich Theodor-Heuss-Straße / Konrad-Adenauer-Straße in Straelen zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Geldern befuhr mit einem VW Polo die Theodor-Heuss-Straße aus Fahrtrichtung Stettiner Straße kommend. Im Einmündungsbereich der Konrad-Adenauer-Straße ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 10:27

    POL-KLE: Kleve - Einbruch in Ladenlokal: Täter entwenden Schersaugmaschine

    Kleve-Kellen (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (25. Juni 2026), 12:30 Uhr und Freitag (26. Juni 2026), 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Ladenlokal an der Briener Straße in Kleve ein. Der oder die Täter beschädigten eine Zugangstür, entwendeten aus dem Ladenlokal eine Schersaugmaschine und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zeugenhinweise bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren