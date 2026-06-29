POL-KLE: Straelen - Zugang zu Firmengelände verschafft: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht
Straelen (ots)
Am Freitag (26. Juni 2026) beschädigten unbekannte Täter gegen 02:40 Uhr an der Rathausstraße in Straelen, einen Zaun eines Firmengeländes. Vom Gelände entwendeten die Täter mehrere Wertgegenstände, welche zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht näher benannt werden können.
Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)
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