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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Zugang zu Firmengelände verschafft: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Am Freitag (26. Juni 2026) beschädigten unbekannte Täter gegen 02:40 Uhr an der Rathausstraße in Straelen, einen Zaun eines Firmengeländes. Vom Gelände entwendeten die Täter mehrere Wertgegenstände, welche zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht näher benannt werden können.

Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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