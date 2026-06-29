Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Wachtendonk (ots)

Im Zeitraum von Samstag (20. Juni 2026), 14:00 Uhr und Samstag (27. Juni 2026), 14:00 Uhr kam es am Tömpbroichweg in Wachtendonk zu einem Einbruch. Der oder die Täter hebelten eine Tür eines Einfamilienhauses auf, drangen so in die Räumlichkeiten vor und durchsuchten diese. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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