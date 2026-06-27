POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 27.06.26 10:30 Uhr: Schwerer Verkehrsunfall in Bedburg-Hau - eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Bedburg-Hau (ots) - Bedburg-Hau, 27. Juni 2026 - Am Samstagmorgen (27. Juni 2026) gegen 05:35 Uhr kam es auf der Kalkarer Straße in Bedburg-Hau, zwischen der Bienenstraße und dem Kreisverkehr in Till-Moyland, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Nach bisherigen ...

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