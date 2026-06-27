POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 27.06.26 10:30 Uhr: Schwerer Verkehrsunfall in Bedburg-Hau - eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt
Bedburg-Hau (ots)
Die Unfallaufnahme wurde beendet, die beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt. Die Sperrung der B57 wurde aufgehoben, die Fahrbahn ist wieder frei.
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