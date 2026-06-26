Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht und informiert den Halter: Die Polizei sucht diesen Zeugen

Goch (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2026) kam es gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einrichtungsgeschäfts an der Örtlichkeit Am Sandthof in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete wie ein abgestellter grauer Nissan X-Trail im Bereich der Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher, welcher in einem Audi Q2 am Straßenverkehr teilnahm, entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Zeuge informierte den 58-jährigen Halter des Nissan über die Verkehrsunfallflucht, welcher dann die Polizei verständigte.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve den Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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