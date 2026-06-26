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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht und informiert den Halter: Die Polizei sucht diesen Zeugen

Goch (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2026) kam es gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einrichtungsgeschäfts an der Örtlichkeit Am Sandthof in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete wie ein abgestellter grauer Nissan X-Trail im Bereich der Beifahrerseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher, welcher in einem Audi Q2 am Straßenverkehr teilnahm, entfernte sich von der Örtlichkeit. Der Zeuge informierte den 58-jährigen Halter des Nissan über die Verkehrsunfallflucht, welcher dann die Polizei verständigte.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve den Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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