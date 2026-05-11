POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Kellercafé.

Lippe (ots) - (Lö) Am Samstagnachmittag kam es in der Straße "Am Rathaus" an der Zufahrt zu einem Supermarktparkplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Jugendlichen aus Dörentrup sowie einem ebenfalls aus Dörentrup stammenden 72-Jährigen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah der 16-jährige beim Verlassen des Parkplatzes den querenden ...

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