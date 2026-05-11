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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Kellercafé.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (07.-08.05.2026) in ein Café an der Von-Stauffenberg-Straße ein. Sie gelangten nach ersten Erkenntnissen vermutlich über Kellerfenster in die Räume und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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