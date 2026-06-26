Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Sturz mit Pedelec: Weibliche Verkehrsteilnehmerin verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2026) kam es gegen 09:55 Uhr an der Duisburger Straße in Emmerich zu einem Alleinunfall. Eine 58-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit einem Pedelec die Duisburger Straße in Fahrtrichtung Weseler Straße und kam dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Straße ab. Das Pedelec kollidierte mit dem angrenzenden Bordstein und die Frau stürzte zu Boden. Die 58-jährige Emmericherin, welcher einen Fahrradhelm getragen hatte, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. (pp)

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