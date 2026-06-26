Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Radfahrer touchiert Fußgänger und stürzt: Mann aus Bochum verletzt sich schwer

Kleve-Kellen (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2026) kam es gegen 11:50 Uhr an der van-den-Bergh-Straße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann aus Bochum befuhr mit einem Fahrrad den Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Kleve. Der Bochumer war Teil einer dreiköpfigen Gruppe, welche mit den Fahrrädern beabsichtigte eine fünfköpfige Personengruppe, welche sich zu Fuß in Richtung Kleve bewegte, zu überholen. Im Rahmen des Überholvorgangs touchierte der 42-Jährige einen 18-jährigen Mann aus Kalkar, der Teil der Fußgängergruppe war, und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der 18-jährige Fußgänger zog sich leichte Verletzungen zu. (pp)

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