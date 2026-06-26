Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Unbekannte Täter dringen in Firmengebäude vor: Tresor mit Bargeld entwendet

Bedburg-Hau-Qualburg (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (24. Juni 2026), 17:00 Uhr und Donnerstag (25. Juni 2026), 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Bedburger Weide in Bedburg-Hau vor. Dort beschädigten die Täter eine Tür des Gebäudes und entwendeten eine Geldkassette sowie einen Tresor, in welchem sich ein niedriger fünfstelliger Bargeldbetrag und mehrere Schlüssel befunden hatten.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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