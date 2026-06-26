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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Einfamilienhaus: Täter entwenden Armbanduhr

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Donnerstag (25. Juni 2026) kam es zwischen 08:15 Uhr und 11:45 Uhr an der Straße Am Mühlenwasser in Kevelaer zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten eine Tür des Einfamilienhauses und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese wurden durch die Täter durchsucht und eine Armbanduhr entwendet.

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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