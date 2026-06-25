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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Alleinunfall mit Quad
30-Jähriger wird bei Unfall an der Zeppelinstraße schwer verletzt

Geldern (ots)

Am Mittwoch (24.Juni 2026) gegen 11:15 Uhr verunglückte in Geldern ein 30-jähriger Mann aus Hamminkeln bei einem Alleinunfall mit seinem Quad und wurde schwer verletzt. Er war mit dem Fahrzeug zunächst rückwärts vom Gelände eines Zweirad-Händlers an der Zeppelinstraße gefahren. Als er dann auf der Fahrbahn nach vorne in westliche Richtung fahren wollte, hoben die Vorderräder ab und der Fahrer stürzte rücklings zu Boden. Das Fahrzeug fuhr dann führerlos zunächst gegen ein rechtsseitiges Geländer und im weiteren Verlauf auf der linken Fahrbahnseite gegen ein Schild eines dortigen Schnellrestaurant und gegen ein geparktes Fahrzeug. In allen Fällen entstand Sachschaden. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
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Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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