Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Diebstahl eines Traktors

Unbekannte Täter brachen in Halle ein

Issum (ots)

Bisher unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Mittwoch (24. Juni 2026), 11:00 Uhr, bis Donnerstag (25. Juni 2026), 03:40 Uhr, gewaltsam eine Tür zu einer Halle am Gewerbering in Issum. Sie gelangte so ins Gebäude, konnten dort ein größeres Tor öffnen und entwendeten einen dort abgestellten Traktor der Marke Case 155 XL. Dieser war vorne und hinten mit den Kennzeichen KLE-WB 16 versehen. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen zu dem Einbruch und dem Diebstahl der Zugmaschine aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

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