Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 39-Jährige missachtet Vorfahrt einer 47-Jährigen - Hoher Sachschaden und zwei Verletzte sind die Folge #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am frühen Montagmorgen ist es im Kreuzungsbereich Ederstraße/ Stöppelsweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Frauen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach war eine 39-jährige Corsa-Fahrerin gegen 07:30 Uhr auf dem Stöppelsweg unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Zeitgleich befuhr eine 47-jährige Peugeot-Fahrerin die Ederstraße in Richtung Raumland. Zur Unfallzeit war die Ampel außer Betrieb, sodass die Beschilderung zu beachten war. Die 39-Jährige missachtete sodann die durch die Schilder geregelte Vorfahrt der 47-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Durch den Zusammenstoß krachte der Corsa in die Ampel und die dortigen Schilder auf der Verkehrsinsel. Diese beschädigten daraufhin einen Skoda. Die 39-Jährige und die 47-Jährige wurden leicht verletzt. Die in dem Fahrzeug der 39-Jährigen befindlichen Kinder sowie die 70-jährige Skoda-Fahrerin blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird ersten Schätzungen nach auf ca. 65.000 Euro beziffert. Abschlepper haben den Corsa und den Peugeot geborgen. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

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