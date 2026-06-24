Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht an der Lindenallee

Geparkter Transporter beschädigt

Kleve (ots)

An der Lindenallee in Kleve wurde in der Zeit von Freitag (19. Juni 2026), 14:00 Uhr, bis Montag (22. Juni 2026), 07:30 Uhr, ein geparkter weißer Firmenwagen vom Typ Renault Trafic durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war auf dem rechten Seitenstreifen der Lindenallee in Fahrtrichtung Nimweger Straße abgestellt und ist am linken Außenspiegel, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise erbeten unter Telefon 02821 5040. (sp)

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