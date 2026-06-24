Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Täter gibt sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus: Schmuck und Wertgegenstände entwendet

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Dienstag (23. Juni 2026) klingelte ein bislang unbekannter Täter an einem Wohnhaus an der Klosterstraße in Kerken. Der Täter gab sich gegenüber der Bewohnerin als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und müsste alle Wasseranschlüsse im Haus kontrollieren. Die Frau ließ den unbekannten Täter in den Wohnraum und ging, nachdem der Täter Sie dazu aufgefordert hatte, verschiedene Räume mit Ihm ab. Nach einiger Zeit kam der Frau der Sachverhalt komisch vor und forderte den Täter auf, dass Haus zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich bereits eine weitere Person im Gebäude, welche nicht durch die Frau hineingelassen worden war. Die Frau drohte damit die Polizei zu informieren, woraufhin sich die beiden Täter von der Örtlichkeit entfernten. Durch den zweiten unbekannten Täter wurden im Haus mehrere Schränke durchsucht und mehrere Wertgegenstände (darunter Schmuck) entwendet.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- männlich - ca. 20 Jahre alt - schmächtig - ca. 175 cm groß - sprach hochdeutsch - dunkelgrau gekleidet - Base Cap - Hose

Täter 2:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - kräftige Statur - ca. 185 cm groß - dunkles lockiges Haar - minimaler Bartansatz - nordafrikanisches Erscheinungsbild

Die Kripo Geldern sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche sich bitte unter 02831 1250 melden.

Die Polizei warnt:

- Bei fremden Personen an der Wohnungs- oder Haustür sollte immer Misstrauen herrschen, egal welches Anliegen die Person hat.

- Lassen Sie Personen, wenn sich diese nicht angekündigt haben oder von Ihnen eingeladen wurden, nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus.

- Haben Sie Zweifel am Anliegen der Person, ziehen Sie einen Nachbarn hinzu oder rufen Sie unter 110 direkt die Polizei. (pp)

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