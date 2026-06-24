Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

Fahrer wird am Steuer bewusstlos, PKW landet auf Dach

Kleve-Kellen (ots)

Wahrscheinlich war ein internistischer Notfall am Dienstag (23. Juni 2026) Auslöser eines Verkehrsunfalls auf der Van-Den-Berg-Straße. Ein 28-Jähriger aus Kleve fuhr gegen 13:50 Uhr mit seinem BMW vom Gelände eines dort ansässigen Betriebs und bog auf die Straße Op-de-Botter ab, als er nach Angaben seines Beifahrers - ein 29-Jähriger aus Kleve - plötzlich am Steuer zusammensackte. Der Wagen beschleunigte jedoch, an der Einmündung zur Van-den-Bergh-Straße überfuhr er ein Verkehrszeichen und fuhr nach rechts weiter. Der Beifahrer griff nach eigenen Angaben an das Lenkrad, um den BMW zu steuern und den Zusammenstoß mit einer Schrankenlage des Firmengeländes zu verhindern. Der PKW kollidierte stattdessen mit einem Zaun, überschlug sich und landete auf dem Dach. Die beiden Insassen konnten den Wagen selbstständig verlassen, der 28-Jährige wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. An dem BMW entstand ein Totalschaden. (cs)

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