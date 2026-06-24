PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall
Fahrer wird am Steuer bewusstlos, PKW landet auf Dach

Kleve-Kellen (ots)

Wahrscheinlich war ein internistischer Notfall am Dienstag (23. Juni 2026) Auslöser eines Verkehrsunfalls auf der Van-Den-Berg-Straße. Ein 28-Jähriger aus Kleve fuhr gegen 13:50 Uhr mit seinem BMW vom Gelände eines dort ansässigen Betriebs und bog auf die Straße Op-de-Botter ab, als er nach Angaben seines Beifahrers - ein 29-Jähriger aus Kleve - plötzlich am Steuer zusammensackte. Der Wagen beschleunigte jedoch, an der Einmündung zur Van-den-Bergh-Straße überfuhr er ein Verkehrszeichen und fuhr nach rechts weiter. Der Beifahrer griff nach eigenen Angaben an das Lenkrad, um den BMW zu steuern und den Zusammenstoß mit einer Schrankenlage des Firmengeländes zu verhindern. Der PKW kollidierte stattdessen mit einem Zaun, überschlug sich und landete auf dem Dach. Die beiden Insassen konnten den Wagen selbstständig verlassen, der 28-Jährige wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. An dem BMW entstand ein Totalschaden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 11:25

    POL-KLE: Geldern - Geparkter Peugeot an der Jahnstraße beschädigt / Polizei sucht Zeugen

    Geldern (ots) - In Geldern wurde an der Jahnstraße in der Zeit zwischen Sonntag (21. Juni 2026), 16:00 Uhr und Montag (22. Juni 2026), 06:15 Uhr, ein geparkter Peugeot 208 durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen stand in einer Parktasche in Höhe der Hausnummer 4 quer zur Fahrbahn abgestellt, die Fahrzeugfront zeigte zur Fahrbahn. Das unbekannte ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 10:02

    POL-KLE: Goch - Schwerer Diebstahl / Starkstromkabel in Kieswerk gestohlen

    Goch-Hommersum (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag (23. Juni 2026), 15:00 Uhr, auf dem Gelände eines Kieswerks am Klockscherweg ihr Unwesen getrieben. Sie überstiegen vermutlich einen zur Maasstraße gelegenen Zaun, um auf das Grundstück zu kommen. Anschließend durchtrennten sie mehrere Starkstromkabel und entwendeten diese. ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 09:41

    POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Bürocontainer / Polizei sucht Zeugen

    Emmerich (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag (23. Juni 2026), 06:15 Uhr, sind unbekannte Täter in zwei Bürocontainer auf einem Recyclinghof auf dem Groendahlsche[n] Weg eingedrungen. Sie entwendeten die Schlüssel zu mehreren Arbeitsmaschinen und einen Schlagschrauber. Die Kripo Emmerich bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren