POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Bürocontainer
Polizei sucht Zeugen
Emmerich (ots)
In der Zeit zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag (23. Juni 2026), 06:15 Uhr, sind unbekannte Täter in zwei Bürocontainer auf einem Recyclinghof auf dem Groendahlsche[n] Weg eingedrungen. Sie entwendeten die Schlüssel zu mehreren Arbeitsmaschinen und einen Schlagschrauber. Die Kripo Emmerich bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 02822 7830 zu melden. (cs)
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