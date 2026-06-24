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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Bürocontainer
Polizei sucht Zeugen

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag (23. Juni 2026), 06:15 Uhr, sind unbekannte Täter in zwei Bürocontainer auf einem Recyclinghof auf dem Groendahlsche[n] Weg eingedrungen. Sie entwendeten die Schlüssel zu mehreren Arbeitsmaschinen und einen Schlagschrauber. Die Kripo Emmerich bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 02822 7830 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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