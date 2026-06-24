Goch (ots) - sucht Zeugen Am Freitag (19. Juni 2026) stellte eine Frau aus Goch fest, das an ihrem Pkw an einem Rad die Radmuttern gelöst waren, drei Radmuttern waren komplett verschwunden. Der Wagen, ein Renault Clio, war in der Zeit von Donnerstag (18. Juni 2026), 17:30 Uhr, bis Freitag (19. Juni 2026), 08:00 Uhr, in einer Grundstückszufahrt am Seeweg in ...

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