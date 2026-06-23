Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tödlicher Verkehrsunfall - Radfahrer von LKW erfasst -

Emmerich am Rhein (ots)

Am Dienstagnachmittag (23.Juni 2026), gegen 16:10 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Klever Straße (B220)/ Moritz-von Nassau-Straße/ Nollenburger Weg, zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55jähriger Mann aus Emmerich mit einem Sattelzug die Klever Straße aus Richtung Kleve in Fahrtrichtung Autobahn A3. Zur gleichen Zeit nutzte ein 52jähriger Mann aus Emmerich mit seinem Fahrrad den rechtsseitig verlaufenden gemeinsamen Geh- und Radweg in gleicher Fahrtrichtung.

Im Bereich der Unfallörtlichkeit beabsichtigte der Fahrer des Sattelzuges, nach rechts in den Nollenburger Weg abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem parallel fahrenden Radfahrer.

Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und erlag trotz medizinischer Versorgung im Krankenhaus seinen Verletzungen. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war der Kreuzungsbereich für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle abgeleitet. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei hinzugezogen. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Benachrichtigung der Angehörigen des 52jährigen Radfahrers.

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