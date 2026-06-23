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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Taube am Naturpark in Kellen getötet aufgefunden
Polizei stellt Armbrustpfeil sicher

POL-KLE: Kleve - Taube am Naturpark in Kellen getötet aufgefunden / Polizei stellt Armbrustpfeil sicher
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Kleve (ots)

Am Montag (22. Juni 2026) wurde der Polizei gegen 09:40 Uhr in Kleve der Fund einer verendeten Taube gemeldet, die offensichtlich mit einem Armbrust-Pfeil getötet worden war. Das bereits stark verweste Tier wurde im Bereich des Naturparks in Kleve-Kellen aufgefunden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Ein Zusammenhang mit dem ebenfalls durch einen Pfeil zunächst verletzten und später verstorbenen Haubentaucher vom vergangenen Freitag (19. Juni 2026) an einem nahegelegenen See wird geprüft, allerdings unterscheiden sich die aufgefundenen Pfeile stark voneinander. Sachdienliche Hinweise, auch zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Seen in Kellen in beiden Fällen erbeten unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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