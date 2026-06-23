POL-KLE: Goch - Geld-Tresor in Selbstbedienungsladen am Calculatorweg in Asperden aufgebrochen
Polizei sucht Zeugen
Goch (ots)
Ein bisher unbekannter Mann hat am Sonntag (21. Juni 2026) in der Zeit zwischen 22:53 Uhr und 23:45 Uhr einen Geldtresor eines Selbstbedienungsladens am Calculatorweg in Goch- Asperden aufgebrochen. Er erbeutete einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und entfernte sich anschließend in Richtung Maasstraße. Die Tat wurde durch Kameras aufgezeichnet. Danach kann der Tatverdächtige wie folgt beschrieben werden:
- Männlich - Ca. 180cm - 190cm groß (geschätzt) - Normale Figur - Europäisches Erscheinungsbild - Lichtes, dunkles Haar (Halbglatze) - Dunkelblaues T-Shirt - Schwarze, kurze Hose (roter Aufnäher) - Schwarze Sturmmaske
Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Schweren Diebstahl bzw. zum beschriebenen Tatverdächtigen machen können. Dieser könnte möglicherweise mit einem Fahrrad zum Tatort und von dort aus wieder weggefahren sein. Hinweise an die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080. (sp)
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