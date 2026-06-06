Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, gegen 03:35 Uhr, stellte ein Verkehrsteilnehmer auf der B212 / Harmenhauser Straße, zwischen Bookholzberg und Lemwerder, einen augenscheinlich verunfallten Transporter im Graben fest. In dem Fahrzeug befand sich noch der alleinbeteiligte 28-Jährige aus Bremen. Aufgrund des Schadens und des Verletzungsgrades konnte der Beteiligte zunächst nicht selbstständig das Fahrzeug verlassen und aus dem Fahrzeug geborgen worden. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte der Beteiligte aus dem Fahrzeug geborgen werden. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde der Beteiligte nach derzeitigem Stand mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Transporter wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Angaben zur Schadenshöhe können zurzeit noch nicht gemacht werden. Da es sich um einen Medikamententransport handelte, musste die Ladung durch einen Mitarbeiter der Firma vor Ort auf ein anderes Fahrzeug umgeladen werden. Ersten Angaben nach befuhr der Beteiligte zuvor die B212 in Fahrtrichtung Lemwerder, und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Einsatz der Rettungskräfte kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

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