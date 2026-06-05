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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Kupferrohren in Großenkneten +++ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, 03. Juni 2026, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 04. Juni 2026, 07:00 Uhr, Kupferrohre von einem Grundstück an der Bahnhofstraße in Großenkneten entwendet.

Die Täter begaben sich auf das Gelände einer ehemaligen Gaststätte, deren Gebäude sich derzeit im Abbruch befindet, und entwendeten dort gelagerte Kupferrohre. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 / 941-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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  • 05.06.2026 – 00:42

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 05.06.2026

    Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Dachstuhlbrand eines leerstehenden Gebäudes in der Fußgängerzone Delmenhorst Am 04.06.2026, um 18:45 Uhr, kommt es aus bislang ungeklärter Ursache im Dachbereich eines leerstehenden Gebäudekomplexes in der Lange Straße (Fußgängerzone der Innenstadt) in Delmenhorst zu einem Brandausbruch. Dabei gerät der Dachstuhl in Vollbrand. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen auf benachbarte ...

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