Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Kupferrohren in Großenkneten +++ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, 03. Juni 2026, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 04. Juni 2026, 07:00 Uhr, Kupferrohre von einem Grundstück an der Bahnhofstraße in Großenkneten entwendet.

Die Täter begaben sich auf das Gelände einer ehemaligen Gaststätte, deren Gebäude sich derzeit im Abbruch befindet, und entwendeten dort gelagerte Kupferrohre. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431 / 941-0 entgegen.

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