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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 05.06.2026

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Dachstuhlbrand eines leerstehenden Gebäudes in der Fußgängerzone Delmenhorst

Am 04.06.2026, um 18:45 Uhr, kommt es aus bislang ungeklärter Ursache im Dachbereich eines leerstehenden Gebäudekomplexes in der Lange Straße (Fußgängerzone der Innenstadt) in Delmenhorst zu einem Brandausbruch. Dabei gerät der Dachstuhl in Vollbrand. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern und löscht den Brand. Der Brandort wird beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.

Eingesetzt waren die Berufsfeuerwehr Delmenhorst und die freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst-Stadt, Hasbergen und Delmenhorst-Süd mit 60 Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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