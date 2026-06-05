Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 05.06.2026
Delmenhorst (ots)
Delmenhorst: Dachstuhlbrand eines leerstehenden Gebäudes in der Fußgängerzone Delmenhorst
Am 04.06.2026, um 18:45 Uhr, kommt es aus bislang ungeklärter Ursache im Dachbereich eines leerstehenden Gebäudekomplexes in der Lange Straße (Fußgängerzone der Innenstadt) in Delmenhorst zu einem Brandausbruch. Dabei gerät der Dachstuhl in Vollbrand. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern und löscht den Brand. Der Brandort wird beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.
Eingesetzt waren die Berufsfeuerwehr Delmenhorst und die freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst-Stadt, Hasbergen und Delmenhorst-Süd mit 60 Mann.
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