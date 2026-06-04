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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Delmenhorst (ots)

Nach einer "Verkehrsunfallflucht" in der Breslauer Straße hat die Polizei Delmenhorst die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch, 3. Juni 2026, zwischen 07:45 Uhr und 12:20 Uhr einen geparkten Hyundai auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte an der Breslauer Straße. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Die genaue Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den verursachenden Pkw oder dessen Fahrer/ Fahrerin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221 / 1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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