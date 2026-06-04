Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrraddiebstahl +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 1. Juni 2026, 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein abgeschlossenes hochwertiges Herrenrad aus einer Garage in der Mühlenstraße in Delmenhorst.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 3.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell