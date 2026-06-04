Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Cappeln +++ Sekundenschlaf als mögliche Ursache

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Cappeln ist am Donnerstag, 04. Juni 2026, gegen 05:05 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Gegen den Unfallverursacher ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der 45-jährige Mann aus Mönchengladbach war mit einem Kleintransporter auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg fuhr er ungebremst auf den Sattelzug eines 51-Jährigen aus Hagen auf.

An der Front des Kleintransporters entstanden erhebliche Schäden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Eine Weiterfahrt war nach dem Unfall nicht mehr möglich. Die Schäden am Sattelanhänger wurden auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Der 45-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, verzichtete aber auf eine medizinische Behandlung.

Aufgrund der Angaben von Zeugen besteht der Verdacht, dass der 45-Jährige während der Fahrt eingeschlafen sein und den Unfall dadurch verursacht haben könnte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell