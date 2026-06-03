Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw brennt auf Parkplatz der Autobahn 29 bei Großenkneten aus

Delmenhorst (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 3. Juni 2026, geriet auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven ein Pkw in Brand. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 70-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte gegen 03:30 Uhr mit einem Volvo und angehängtem Wohnwagen die Autobahn 29. In Höhe der Gemeinde Großenkneten bemerkte der Pkw-Fahrer einen plötzlichen Leistungsverlust seines Fahrzeugs. Der Mann lenkte sein Fahrzeuggespann auf einen nahegelegenen Parkplatz und kurz darauf entwickelte sich ein Brand im Bereich des Pkw.

Der Fahrer sowie sein 71-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Dem 70-Jährigen gelang es noch rechtzeitig, den Wohnwagen vom Zugfahrzeug abzukoppeln. Der Anhänger blieb dadurch unbeschädigt und wurde nicht von den Flammen erfasst.

Die Freiwilligen Feuerwehren Sage und Ahlhorn waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Ihnen gelang es, den Brand zügig zu löschen. Der Volvo wurde durch das Feuer jedoch erheblich beschädigt und musste anschließend abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

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