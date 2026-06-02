Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw in Nordenham +++ Fahrradfahrer erleidet leichte Verletzungen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 1. Juni 2026, gegen 10:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Hafenstraße und der Walther-Rathenau-Straße in Nordenham zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Audi und einem Fahrradfahrer.

Ein 27-jähriger Fahrradfahrer aus Nordenham befuhr die Walther-Rathenau-Straße in Richtung Blexen. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 70-jähriger Pkw-Fahrer, von der Hafenstraße nach links auf die Walther-Rathenau-Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Fahrradfahrer.

Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer. Der 27-jährige Nordenhamer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der 70-jährige Fahrer des Audi setzte seine Fahrt nach dem Verkehrsunfall fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnten Beamte der Polizei Nordenham den Mann antreffen und kontrollieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie zur genauen Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

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