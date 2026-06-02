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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrraddiebstahl in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 30. Mai 2026, gegen 00:20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad aus einem Unterstand in der Marktstraße in Nordenham.

Der Täter entfernte sich samt des Fahrrades in unbekannte Richtung und richtete damit einen Schaden von ein paar hundert Euro an.

Die Polizei Nordenham nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Polizei Nordenham unter 04731/ 26940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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