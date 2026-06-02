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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Beschädigungen an Rathaus in Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 29. Mai 2026, 16:00 Uhr, bis Montag, 1. Juni 2026, 08:30 Uhr, kam es am Rathaus in der Hauptstraße in Hatten zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter warfen verschiedene Gegenstände gegen die gläsernen Elemente im Eingangsbereich des Gebäudes und beschädigten diese dadurch. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04331/1559-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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