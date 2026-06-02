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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach Automatenaufbruch

Delmenhorst (ots)

An der Oldenburger Straße in Delmenhorst haben bislang unbekannte Täter einen Automaten in der Zeit von Samstag, 30. Mai 2026, 06:00 Uhr bis Montag, 1. Juni 2026, 14:00 Uhr gewaltsam aufgebrochen.

Aus dem Parfümautomaten wurde Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/ 1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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