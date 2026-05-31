Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 31.05.2026
Delmenhorst (ots)
++ Diebstahl auf Recyclinghof ++
Lemwerder. Im Tatzeitraum vom 29.05.2026, 16:40 Uhr, auf den 30.05.2026, 07:35 Uhr, haben Unbekannte den Zaun des o.a. Geländes beschädigt und sich somit unerlaubt Zutritt verschafft. Im Anschluss wurden Stromkabel und ein E-Scooter entwendet.
Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 zu melden.
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