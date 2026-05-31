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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 31.05.2026

Delmenhorst (ots)

++ Diebstahl auf Recyclinghof ++

Lemwerder. Im Tatzeitraum vom 29.05.2026, 16:40 Uhr, auf den 30.05.2026, 07:35 Uhr, haben Unbekannte den Zaun des o.a. Geländes beschädigt und sich somit unerlaubt Zutritt verschafft. Im Anschluss wurden Stromkabel und ein E-Scooter entwendet.

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
i.A. PHK Herwig
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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