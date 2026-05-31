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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Harpstedt: Winkelsett: Schwerer Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am Samstag gegen 10.00 Uhr kam es in der Ortschaft Hölingen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Ein 59-jähriger aus Nordhorn sowie ein 59-jähriger aus Emstek befuhren hier die Dorfstraße entgegenkommend. In einer scharfen Kurve kollidierten die beiden Kräder frontal. Die Beteiligten stürzten und zogen sich schwere Verletzungen zu. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, ein Rettungswagen sowie ein Notarztfahrzeug. Die Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
PK Wildeshausen
Telefon: 04431-9410
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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