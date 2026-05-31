Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee: Hengsterholz: Feuerwehreinsatz

Delmenhorst (ots)

Am Samstag gegen 10.10 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Wohnhaus im Bassumer Heerweg gemeldet. Da die Lage zunächst unklar war und davon ausgegangen wurde, dass sich noch Personen im Objekt befinden, wurde eine größere Zahl an Einsatzkräften alarmiert. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, konnten alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Eine letztlich festgestellte Rauchentwicklung im Bereich einer Waschmaschine gab Entwarnung für den Großeinsatz. Der Einsatz konnte schnell beendet werden, es entstand kein Gebäudeschaden.

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