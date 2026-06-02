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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 1 in Harpstedt unterwegs

Delmenhorst (ots)

Ohne Fahrerlaubnis war am Montag, 01. Juni 2026, ein Autofahrer auf der Autobahn 1 in Harpstedt unterwegs.

Der 46-jährige Mann aus dem Westerwald befuhr gegen 22:30 Uhr mit einem Ford die Autobahn in Richtung Osnabrück. Zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener überholte er einen Streifenwagen. Die Beamten erkannten währenddessen, dass auf dem Smartphone des 46-Jährigen eine App aktiv war, die auf Verkehrsüberwachungsmaßnahmen hinweist (sog. Blitzerwarn-App) und deren Nutzung verboten ist. Die Kontrolle des Mannes erfolgte auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Groß Ippener. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Westerwälder nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm aufgrund zu vieler Einträge im Fahreignungsregister entzogen.

Gegen den 46-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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