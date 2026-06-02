Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Traktorbrand in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 1. Juni 2026, gegen 13:50 Uhr geriet in Dötlingen auf einem Feld in der Straße Zum Schwarzen Moor ein Traktor während der Feldarbeiten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Dötlingen und Neerstedt rückten mit insgesamt 26 Kameraden und Kameradinnen aus und verhinderten ein Übergreifen des Feuers. Der 40 Jahre alte Traktor brannte völlig aus.

Glücklicherweise blieb der 64-Jährige Fahrer aus Dötlingen unverletzt.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Wildeshausen beschlagnahmte den Brandort und leitete die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung ein.

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