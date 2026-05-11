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Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten.

Lippe (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer kollidierte mit seinem VW am Samstagabend (09.05.2026) an der Kreuzung Lockhauser Straße/Walhallastraße in Schötmar mit einem entgegenkommenden Taxi. Nach ersten Erkenntnissen missachtete er beim Linksabbiegen den Vorrang des Taxis, woraufhin der Bad Salzufler Taxifahrer von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Beide Fahrer sowie ein jeweiliger Mitfahrer bzw. eine Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. An dem Taxi entstand Totalschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro und auch der Baum wurde beschädigt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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