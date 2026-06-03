Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen gesucht nach Einbruch in ein Wohnhaus in Jade

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, den 02. Juni 2026, kam es in der Zeit von 10:40 Uhr bis 11:00 Uhr in Jade in der Kreuzmoorstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich während der genannten Tatzeit unbefugt Zutritt zu dem Gebäude. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut. Der entstandene Schaden wurde auf 1.700 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jade-Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731 26940 entgegen.

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