Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch: Polizei warnt vor vermehrtem Auftreten von Falschgeld - insbesondere gefälschte 50-Euro-Scheine im Umlauf

Delmenhorst (ots)

Die Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch warnt aktuell vor einem vermehrten Auftreten von Falschgeld in den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch, sowie in der Stadt Delmenhorst. In den vergangenen Wochen wurden wiederholt gefälschte 50-Euro-Banknoten festgestellt.

Betroffen waren insbesondere Geschäfte im Einzelhandel.

Die Fälschungen wirken auf den ersten Blick oftmals täuschend echt. Bei genauerer Betrachtung lassen sich jedoch häufig Abweichungen bei den Sicherheitsmerkmalen erkennen.

Die Polizei appelliert daher an Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibende, Banknoten insbesondere bei größeren Bargeldbeträgen sorgfältig zu prüfen:

Fühlen:

Achten Sie auf Griffigkeit und Festigkeit des Papiers, auf der Vorderseite der Banknoten finden sich folgende fühlbare Elemente: Druckbild als Relief, Schriftzug "BCE ECB ...", Schraffuren am Rand.

Sehen:

Wenn Sie Banknoten gegen das Licht halten, werden das Wasserzeichen als Schattenbild, das Porträt-Hologramm (bei der 2. Euro-Serie ab 20-Euro-Note mit transparentem Fenster) sowie der Sicherheitsfaden sichtbar.

Kippen:

Mit einer Kippbewegung aus dem Handgelenk können Sie weitere Sicherheitsmerkmale überprüfen- Hologramme und Farbwechsel-Effekte verändern je nach Blickwinkel ihr Aussehen.

Vergleichen:

Im Zweifel die Banknote mit einer zweifelsfrei echten Banknote vergleichen.

+++ Wichtiger Hinweis der Polizei +++

-Wer den Verdacht hat, eine gefälschte Banknote erhalten zu haben, sollte diese nicht weitergeben. Das Inverkehrbringen von Falschgeld ist strafbar - auch dann, wenn die Banknote zuvor unwissentlich angenommen wurde.

-Stattdessen sollte die verdächtige Banknote möglichst gesichert und umgehend bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle abgegeben werden. Nach Möglichkeit sollten zudem Angaben zur Herkunft der Banknote, zum Übergabeort sowie zu beteiligten Personen notiert werden.

-Die Polizei bittet außerdem darum, Feststellungen von Falschgeld oder entsprechende Verdachtsfälle schnellstmöglich anzuzeigen. Zeitnahe Hinweise können dazu beitragen, Tatverdächtige zu identifizieren und weitere Geschädigte zu verhindern.

Wer Hinweise zu Personen hat, die möglicherweise Falschgeld in Umlauf bringen, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

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