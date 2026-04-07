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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Grenzkontrollen: Gesuchter mit Messer unterwegs

Neuenburg am Rhein (ots)

Die Bundespolizei nahm einen mit Haftbefehl gesuchten 25-Jährigen an der französischen Grenze fest. Zudem stellten die Einsatzkräfte ein mitgeführtes Einhandmesser sicher.

Am Samstag (04.04.2026) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen aus Frankreich kommenden Autofahrer am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass ein deutsches Gericht im vergangenen Jahr den französischen Staatsangehörigen wegen Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilte, die dieser aber nicht bezahlte. Darum hatte die Staatsanwaltschaft vor einigen Wochen einen Haftbefehl erlassen. Da der Gesuchte die ausstehende Geldstrafe in Höhe von 1.600 Euro vor Ort nicht bezahlen konnte, steht ihm jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe bevor. Zudem führte der in Frankreich wohnhafte Mann ein Einhandmesser mit sich. Es erfolgte die Sicherstellung und der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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