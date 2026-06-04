Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen gesucht nach zerkratzen eines Pkw

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 3. Juni 2026, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr zerkratzen bislang unbekannte Täter einen geparkten Ford an der Oldenburger Straße in Delmenhorst.

Der rote Ford, Art Geländewagen, war auf Höhe eines Blumengeschäftes an der Oldenburger Straße geparkt, als die Täter den Lack des Ford mit einem unbekannten Werkzeug beschädigten und einen Schaden von 2.000 Euro verursachten.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

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