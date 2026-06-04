Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: versuchter Einbruch in einen Pkw in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag, 2. Juni 2026, auf Mittwoch, 3. Juni 2026, versucht, einen geparkten Pkw im Maikäferweg in Wardenburg aufzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter zwischen 22:00 Uhr und 07:45 Uhr die Beifahrertür eines abgestellten Citroën mit einem bislang unbekannten Gegenstand, um sich Zugang zum Fahrzeuginneren zu verschaffen. Der Einbruchsversuch blieb jedoch erfolglos.

Durch die Beschädigungen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Wardenburg bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 04407 / 71635-0 zu melden.

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