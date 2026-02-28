Feuerwehr Bochum

FW-BO: CO-Alarm in Hamme - Feuerwehr räumt Mehrfamilienhaus

Bochum (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Bochum gegen 18:00 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Herner Straße in Bochum-Hamme alarmiert. Ein ausgelöster Kohlenmonoxid-Warnmelder in einer Wohnung sowie ein ungewöhnlicher Geruch hatten den Notruf ausgelöst und damit Schlimmeres verhindert.

Bereits die ersten Messungen der Einsatzkräfte bestätigten das geruchlose Gas Kohlenmonoxid sowohl in der betroffenen Wohnung als auch im Bereich vor dem Gebäude. Aus Sicherheitsgründen wurde das Haus vollständig geräumt. Die 11 Bewohner*innen wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht und betreut. Eine fünfköpfige Familie aus der Wohnung, in der der Warnmelder ausgelöst hatte, wurde vorsorglich zur weiteren Diagnostik in ein Krankenhaus transportiert. Alle anderen Personen zeigten keine Auffälligkeiten und konnten vor Ort verbleiben. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bochum konnte die Ursache schnell ermittelt werden: Zwei defekte Gasthermen führten zur Kohlenmonoxid-Freisetzung. Die Stadtwerke nahmen die Gasversorgung außer Betrieb. Das Gebäude wurde anschließend an den Eigentümer übergeben. Im Einsatz befanden sich rund 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Löscheinheit Günnigfeld. Der Einsatz war nach etwa 90 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell