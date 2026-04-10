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Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt als Auslöser für einen Zimmerbrand

Lichtenau-Holtheim (ots)

(mh) Ein technischer Defekt an einer Mehrfachsteckdose hat am Donnerstagvormittag, 09. April, vermutlich einen Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus an der Straße Zum Kornbühl in Lichtenau-Holtheim ausgelöst. Davon gehen die Brandermittler der Polizei Paderborn aus.

Ein Bewohner des Hauses, der sich zu der Zeit außerhalb des Gebäudes befand, stellte gegen 10.00 Uhr fest, dass es aus einem Fenster qualmte. Er alarmierte die Feuerwehr, welche den Brand zeitnah löschen konnte. Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Der Gesamtschaden in dem Zimmer beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Das Haus blieb dennoch bewohnbar.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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