Polizei Paderborn

POL-PB: Warnung vor Telefonbetrug - Erneut ein vollendeter und ein versuchter Fall

Kreis Paderborn (ots)

(md) Die Paderborner Polizei warnt erneut eindringlich vor Telefonbetrügern. Nachdem es bereits am Karfreitag zu einem vollendeten und einem versuchten Telefonbetrug kam, der nur durch Zufall verhindert wurde (vgl. Pressebericht vom 07. April: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6250132), werden der Polizei momentan wieder vermehrt Fälle gemeldet. Gestern kam es einmal zur Übergabe eines fünfstelligen Geldbetrags, bei einem zweiten Fall blieb es beim Betrugsversuch.

Am Mittwoch, 08. April hielten Telefonbetrüger einen 83 Jahre alten Mann zwischen 13.00 Uhr und 15.45 Uhr am Telefon und setzten den Mann, der zunächst auch einen Betrug vermutete, massiv unter Druck, so dass er anschließend doch davon überzeugt war, mit der "richtigen" Polizei zu sprechen. Gegen 13.00 Uhr gab sich ein Herr Martin Jung als Polizeihauptkommissar aus, der über einen Einbruch in der Nachbarschaft informiert, die Täter seien flüchtig und man müsse nun die Wertsachen des Herrn sichern. Der Senior glaubte ihm nicht, und wurde dann aufgefordert, den angeblichen Vorgesetzten des Beamten anzurufen, um sich von der Echtheit des angeblichen Polizisten zu überzeugen. Das tat der Mann und ein weiterer, angeblicher Beamter bestätigte die Echtheit der Anrufe und behauptetet, der Einsatz müsse von dem Senior bezahlt werden, solle er den Anweisungen nicht folgen. Weitere Aufforderungen zum Eingeben von Nummern folgten, so dass der Angerufenen schließlich davon überzeugt war, mit der Polizei zu sprechen. Es wurde verabredet, das im Haus vorhandenen Bargeld nach Übermittlung des Codewortes "Monika" an einen Abholer zu übergeben., Während der ganzen Zeit hielt man den Senior unter Vorwänden am Telefon, bis es schließlich gegen 14.30 Uhr zur Geldübergabe kam. Der Abholer war 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und sprach das verabredetet Codewort aktzentfrei aus. Bekleidet war der Mann mit einem blaugrauen Basecap, einer ebensolchen Jacke mit einer Art Hoheitswappen auf dem rechten Ärmel und graublauer Hose. Nach der Übergabe entfernte sich die Person fußläufig in unbekannte Richtung, der Anrufer hielt den Senior weiter am Telefon, der dann misstrauisch wurde und die wichtige Polizei anrief, die ihn über den Betrug aufklärte.

Ebenfalls am Mittwoch, 08. April rief gegen 11.45 Uhr ebenfalls ein angeblicher Martin Jung bei einer 88 Jahre alten Seniorin an, der ihr dieselbe Legende von Einbrüchen in der Nachbarschaft erzählte und sie zu ihren Vermögensgeständen und weiteren Details, wie Sicherungen im Haus befragte. Die Seniorin informierte die richtige Polizei, ohne dass es zu einer Geldübergabe kam.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor allen Arten des Telefonbetrugs. Angehörige werden gebeten, immer wieder mit älteren Familienangehörigen über das Thema zu sprechen, um die Gefahr solcher Anrufe in den Köpfen wach zu halten. Bei solchen Anrufen handelt es sich immer um einen Betrug. Die Täter setzten ihre Opfer am Telefon massiv unter Druck. Weitere Informationen zum Telefonbetrug und zum Betrug durch Messenger-Nachrichten sowie Materialien zur Prävention gibt es unter "Geschockt am Telefon? Auflegen!" auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

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