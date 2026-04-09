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Polizei Paderborn

POL-PB: Brand von drei Mülltonnen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) An der Riemekestraße in Paderborn haben am Mittwochabend, 08. April, drei Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Zeuge hatte die brennenden Mülltonnen, die abseits des Hauseingangs standen, um 20.55 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Trotz der Löscharbeiten wurden die Tonnen komplett zerstört. Zudem wurde ein angrenzender Gartenzaun beschädigt. Gefahr für das Mehrfamilienhaus und deren Anwohner bestand nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr war die Riemekestraße für rund eine Stunde komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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