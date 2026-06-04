Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug in Baustellenbereich von Fahrbahn abgekommen +++ Vollsperrung der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt erforderlich

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 4. Juni 2026, gegen 06:05 Uhr kam es auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall, der am Mittag eine mehrstündige Vollsperrung der Autobahn erforderlich machte.

Ein 65-jähriger Mann war mit einem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen unterwegs, als er in einem Baustellenbereich mit verengten Fahrstreifen aus bislang ungeklärter Ursache leicht nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Sattelzug geriet in das aufgeweichte Erdreich neben der Fahrbahn, fuhr sich dort fest und geriet in eine Schieflage.

Für die aufwendige Bergung des Fahrzeugs musste die Autobahn gegen 11:30 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Vollsperrung wird nach derzeitigen Erkenntnissen voraussichtlich bis etwa 16:30 Uhr andauern.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Während der Bergungsarbeiten kann es im Bereich der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren, genug Zeit einzuplanen und die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen.

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