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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mann unter Betäubungsmitteleinfluss in Dötlingen unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Mittwoch, 3. Juni 2026, gegen 16:30 Uhr einen hochwertigen Pkw Audi auf der Bundesstraße 213 bei Dötlingen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle kam den Beamten der Verdacht, dass der 29-jährige Audi-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Kokain an.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gegen den 29-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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